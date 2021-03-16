فض فرح وحملات مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة في كفر الشيخ.. صور

شهدت مدن وقري محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات والأرصفة المخالفة والإعلانات غير المرخصة والمنتهي ترخيصها، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مؤكدًا علي تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة.





وأشرف جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، علي أعمال الحملة المكبرة لإزالة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بالمدينة، بالتنسيق مع قسم الاشغالات.





كما أشرَفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري بترعة القضابة بنطاق قرية محلة دياي، وتم تنفيذ 19 قرار إزالة إشغالات، عبارة عن تندات، وعشش، وأسوار بلوك ابيض وطوب أحمر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، وقوات الأمن.





وأشرف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على فض فرح أمام المسجد الكبير، مشددًا على ضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الواقية، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، ومنع جميع أشكال الاحتفالات، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع قسم الاشغالات.