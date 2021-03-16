بقيمة 1.1 مليار جنيه.. الأهلي و مصر يمنحان تمويلا مشتركا لصالح سيتي ايدج للتطوير العقاري

يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل وبنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق ووكيل الضمان.

حضر التوقيع بمقر البنك الاهلي المصري يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وشريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري ومن جانب شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي للشركة وحسن نصر رئيس القطاع المالي للشركة بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.



وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح بان عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 1.1 مليار جنيه يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجية البنك في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.





وأشاد بدور الكوادر المدربة على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب بنكي الأهلي ومصر والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي.



من جانبه أكد عاكف المغربي عقب التوقيع، ان مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالًا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، خاصةً وان قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لما يمثله من توفير فرص استثمارية في مختلف الأنشطة سواء المباشرة أو غير المباشرة والتي تتماشى مع خطط التنمية، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشا في السوق العقاري المصري والذي ينعكس على النهوض بجميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بشكل مباشر او غير مباشر.





وأشار إلى الدور الحيوي لبنك مصر في مساندة جميعالأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، حيث يحرص البنك دائما على دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل كافة شرائح المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال سبل التمويل المتعددة التي يوفرها البنك سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية ،او للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة ، وذلك داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني، و يحرص بنك مصر دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء.



وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري: "نسعى للتوسع في دور الشركة كمطور عقاري وطني عن طريق تطوير مشروعات متكاملة وزيادة محفظة الأراضي التي تملكها، فلدينا رؤية ان نتحول لشركة قابضة بحلول 2023 مما يستدعى التعاون مع مزيد من المؤسسات بهدف تمكين "سيتي ايدج" من تحقيق رؤيتها ودعم الاقتصاد المصري. كما أن هناك ثقة كبيرة نجحت الشركة في اكتسابها على مدار السنوات الماضية، عبر الإقبال المتزايد على مشروعاتها وما حققته من مبيعات كبيرة في مختلف المدن التي تعمل بها".



وأعرب حسن نصر رئيس القطاع المالي بشركة سيتي ايدج عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، قائلا " نستهدف تعزيز السيولة المتاحة لنا عبر هذ التمويل وذلك بغرض الاسراع في العمليات الانشائية وزيادة سرعة تسليم المشروع. أن توقيع هذا الاتفاق اليوم هو تتويج للتعاون المثمر بين الشركة وبنكين من أكبر البنوك المصرية – البنك الأهلي المصري وبنك مصر – والذي ادي إلى الوصول لأفضل طرق تمويل لمشروع أيتابا سكوير بالشيخ زايد ونتطلع لمزيد من التعاون من خلال اتفاقيات أخرى لمشروعات الشركة في المستقبل القريب".



وأضاف شريف رياض أن فترة التمويل تصل إلى 9.5 أعوام شاملة فترة السحب التي تصل إلى 30 شهراُ وأن الحصة الاجمالية للبنك الأهلي المصري من التمويل تبلغ 550 مليون جنيه من إجمالي قيمة التمويل الممنوح للمشروع بالمشاركة مع بنك مصر والتي تصل الي 1.1 مليار جنيه، ويتم سداد التمويل على 7 سنوات من خلال 28 قسط ربع سنوي.



ويقع إيتابا سكوير بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر على مساحة 14 فدان في موقع استراتيجي متميز يبعد بضع دقائق فقط عن جميع المحاور الحيوية، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم وحدات عقارية متنوعة منها مكاتب إدارية ومول تجاري ومركز طبي وفندق ومركز ترفيه عائلي وتجاري.