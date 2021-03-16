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في يوم االمرأة المصرية.. مايا مرسي: مصر حققت تقدما ملحوظا في مشاركة المرأة بالحياة العامة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:21 م
مايا مرسي
مايا مرسي
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الدولة المصرية احتفلت العام الماضي لمرور 100 عام علي مشاركة المرأة في الحياة العامة، منوهة إلى أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع.

وأضافت "رئيس المجلس القومي للمرأة"، خلال تصريحات لها مذاعة عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية حققت تقدما ملحوظا في مشاركة المرأة بالحياة العامة ومواقع صنع القرار خلال الـ 6 سنوات الأخيرة، حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أرقها الرئيس عبدالفتاح السيسي محورا خاصا بالتمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة.

وأشارت "مرسى"، إلى أن ارتفع تمكين المرأة بالبرلمان إلى 28%، وبالمجالس المحلية القادمة إلى 25% وحتى أن نائبات الوزراء حوالى 25% ونائبات المحافظين 31%  وناظرات مصر 25%.

وأكدت، أن الرئيس السيسي ضاعف تعينات المرأة المصرية بمجلس الشيوخ إلى نسبة تصل إلى 14%، وفازت اول سيدة منتخبة بمنصب مجلس الشيوخ.

ومن جانبها أوضحت مى محمود، مدير عام تنمية مهارات الرمأة بالمجلس القومي للمرأة، أن المركز يعمل على زيادة التمكين الاقتصادي كمحور أساسى، وذلك لأن التمكين الاقتصادي للسيدات يؤدي إلأى تمكينها اجتماعيا في جميع محاور الحياة.
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