أوقاف دمياط تستعد لاستقبال شهر رمضان

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط ، عن استعداد المساجد بمختلف انحاء مدن وقري محافظة دمياط لاستقبال المصلين لاداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم حيث تم

تخصيص 900 مسجد من مساجد المحافظة لصلاة التراويح مع استمرار إغلاق دورات المياه والزوايا الصغيرة ومصليات النساء.





من جانبه، صرح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الاوقاف بدمياط،بأنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بكافة المساجد للوقاية من فيروس كورونا لاستقبال المصلين لاداء صلاة التراويح .





وأشار الى أنه شدد على مديري الادارات بالمراكز على مستوى المحافظة وكذلك ائمة ومشايخ المساجد،بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية من تباعد وإرتداء الكمامة وتعقيم المساجد وتنظيفها بشكل مستمر والحرص على عدم الجلوس فى المساجد لأوقات طويلة .





وأضاف أنه سيتم التنبيه على أئمة المساجد بالتيسير على المصليين بقراءة قصار السور وحظر الدروس الدينية أثناء التراويح وفي كل الأحوال لن يمسح بأن تزيد صلاة التراويح على نصف ساعة حرصا على سلامة المواطنين وعدم إنتشار العدوى.



وناشد المواطنين عدم التكالب على المساجد لأداء صلاة التراويح مشيرا أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أداها في البيت فلا حرج عليه.





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