مدير مركز التطوير الوظيفي بجامعة الإسكندرية يوضح مفهوم منصة افتراضية للتوظيف

قال محمد بلال مدير، مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية، إن جرى إطلاق أول منصة إلكترونية للتوظيف وذلك للربط بين خريجي الجامعات المصرية وسوق العمل،لافتا إلأى أن هذا العمل ليس أمرًا جديدًا لكننا تنبهنا له منذ عام 2017 وبدأنا نعمل على تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.





وأضاف إبراهيم خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر،المذاع على غفضائية الاولى المصرية ، أن الجامعات كانت تتخيل أنها تفرز أفضل الخريجين الذين يناسبون احتياجات السوق، بينما السوق ممثلًا في قطاعات الأعمال والتجارة والصناعة يرى عكس هذا الأمر، ومن هنا بدأت فكرة التدريب في قطاع الأعمال .





اشار مدير مركز التطوير الوظيفي بجامعة الإسكندرية ،إلى أننا بدأنا التوجه إلى هذا الوضع منذ أعوام، إذ أن المركز يعمل على ثقل الخريجين بالمهارات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل، وبدأت في إجراء دراسة كاملة على سوق العمل المصري، وبخاصة فيما يتعلق بجامعة الإسكندرية، ودرست الاحتياجات في الإسكندرية ومطروح والبحيرة .





وتابع مدير مركز التطوير الوظيفي بجامعة الإسكندرية ، اننا أطلقنا عددا من البرامج المهنية وليست الأكاديمية التي تؤهل الخريجين إلى دخول سوق العمل، إذ أننا ندرب الطلاب على وشك التخرج في الفرقة الرابعة أو الفرقة الثالثة أو حديثي التخرج منذ 5 سنوات، ويحصلون على القطاع المهني ومديري تنمية الموارد البشرية وتنمية الشركات.



