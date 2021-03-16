إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور في حادث تصادم سيارة نقل مع ملاكى، أعلى الطريق الإقليمى بالقرب من كارتة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى بلبيس يفيد وصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وكسور في حادث تصادم أعلى الطريق الاقليمى، وتم نقلهم الي مستشفي بلبيس وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وعلي جانب أخر فقد لقى سائق مصرعه،في حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل "كونتنر" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي بدائرة قسم أول العاشر من رمضان وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بأحد المستشفيات وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية،إخطارًا يفيد ورود بلاغا بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بشحنة برتقال بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوى بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي وجاري أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،وتحرير محضر بالواقعة.