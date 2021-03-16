جبالي يطالب النواب بمنح الفرصة لزملائهم ممن لم يتحدثوا تحت القبة

طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، من اعضاء المجلس منح الفرصة لزملائهم ممن لم يتحدثوا تحت القبة.





وقال رئيس المجلس، إن علي الأعضاء الذين تحدثوا من قبل فتح المجال ومنح الفرصة لغيرهم من النواب للحديث في الموضوعات التي يتم مناقشتها.



