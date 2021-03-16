جبالي يطالب النواب بمنح الفرصة لزملائهم ممن لم يتحدثوا تحت القبة

طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، من اعضاء المجلس منح الفرصة لزملائهم ممن لم يتحدثوا تحت القبة.
وقال رئيس المجلس، إن علي الأعضاء الذين تحدثوا من قبل فتح المجال ومنح الفرصة لغيرهم من النواب للحديث في الموضوعات التي يتم مناقشتها.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة جبالي لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.