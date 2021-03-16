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برلمان

جبالي يطالب النواب بمنح الفرصة لزملائهم ممن لم يتحدثوا تحت القبة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:46 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، من اعضاء المجلس منح الفرصة لزملائهم ممن لم يتحدثوا تحت القبة. 

وقال رئيس المجلس، إن علي الأعضاء الذين تحدثوا من قبل فتح المجال ومنح الفرصة لغيرهم من النواب للحديث في الموضوعات التي يتم مناقشتها.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة جبالي لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
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