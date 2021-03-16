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رياضة

وليد صلاح الدين يحدد روشتة فوز الأهلي أمام فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:59 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لا خيار أمامه سوى الفوز اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي، مشددا على أن المباراة صعبة على الرغم من ضعف مستوى فيتا كلوب.

واضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن خط دفاع فيتا كلوب ضعيف للغاية، منوها إلى أن أضعف فرق الدوري المصري تمتلك خط دفاع اقوي من فيتا كلوب .

وأشار إلى أن المباراة صعبة نظرا للظروف المناخية المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة و سوء أرضية الملعب، مؤكدا أن شخصية الأهلي هي كلمة السر لتحقيق الفوز.

وقال إن الاهلي كان يجب أن يحقق الفوز في مباراة القاهرة ب ٥ أو ٦ اهداف موضحا أن معظم لاعبي الفريق يعانون من تذبذب شديد في الأداء. 
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