اتفاق أمريكي ياباني على التعاون لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

عقد كل من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيريهما اليابانيين في العاصمة طوكيو، بعد مباحثاتهما حول كيفية التصدي لخطر كوريا الشمالية.





وقال بلينكن، خلال المؤتمر، إنه تم التنسيق مع اليابان في التصدي للتحدي الذي تمثله كوريا الشمالية، وذلك بعد مناقشة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي لبيونج يانج.





وأوضح بلينكن خلال اللقاء، أن تحالف الولايات المتحدة واليابان، مهم لمنطقة بحر الصين الجنوبي، مضيفًا: "سنستمر بالعمل معا على المسائل الأمنية كنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية".





وأكد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية في المجال الأمني.



