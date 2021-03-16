في شهر المرأة.. رسامات الكاريكاتير ينظمن معرض "هي"

قالت هويدا إبراهيم المشرف على معرض "هي " لرابطة رسامات الكاريكاتير، إن الرابطة تناقش قضايا المرأة من خلال فن الكاريكاتير، إذ وقع الاختيار على السيدات فقط لرسم الكاريكاتيرات لأن الرجال يرسمون السيدات بشكل سيء.





وأضافت هويدا ،خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أننا ناقشنا كل قضايا المرأة من خلال هذا الفن، مثل العنف ضد المرأة وزواج القاصرات، وأغلب قضايا المرأة المصرية هي نفس قضايا المرأة العربية .





واشارت إلى أننا ثاني رابطة على مستوى العالم بعد إيران وأصبحنا الرابطة الأكبر في العالم من حيث عدد الفنانات بواقع 60 فنانة، وفي نسخة هذا العام من المعرض اهتممنا بالفنانات اللائي عبر عن قضايا المرأة مثل فاتن حمامة والفنانة ماجدة ونادية لطفي.





وتابعت أن" فن الكاريكاتير مش في خطر "، ووسائل الإعلام منحتها مساحة كبيرة للنشر على عكس ما كان يحدث في الماضي، فقد أصبحنا نحصل على مساحة كبيرة، ونظمنا معرضا بعنوان النص الحلو بـ23 فنانة وكان ذلك في عام 2014، لكن هذا العدد زاد وأصبح 60 فنانة، فالفنانات أصبحن أكثر إبداعا والمساحة المتاحة لهن، ويمكن التواصل معنا من خلال صفحة رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية وننظم معرضا سنويا .