ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استطلاع: ثلث الناخبين العرب في إسرائيل مؤيدون لـ نتنياهو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:38 م
نتنياهو
نتنياهو
Advertisements
سمر صالح
كشف استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن حوالي ثلث الناخبين العرب في إسرائيل، يفضلون إعادة انتخاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأظهر الاستطلاع أن 31 % من الناخبين العرب، قالوا إنهم يريدون أن يظل نتنياهو رئيسا للوزراء، بينما قال 56 % إنهم لا يريدون ذلك.

وبحسب الاستطلاع، يؤيد 43 % من اليهود بقاء نتنياهو في منصبه، بينما لا يؤيده 52 %.

وكشف استطلاع أجرته القناة 12 للتلفزيون الاسرائيلي، أنه ما زال أكثر من 10 % من الناخبين لا يعرفون لمن يصوتون، فيما سجل هذا المؤشر بالانتخابات السابقة 8.5 %.

وأظهر الاستطلاع أن 51 % متأكدون من اختياراتهم في هذه المرحلة مقارنة بـ 58 % في الانتخابات التشريعية الثالثة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استطلاع: الليكود يواصل تقدمه لكن فرصته ضعيفة لتشكيل حكومة

انتخابات الكنيست 23 مارس.. استطلاع يكشف تراجع الليكود برئاسة نتنياهو

استطلاع : 36% من الإسرائيليين يريدون نتنياهو رئيسا للحكومة.. والليكود يتراجع

حكومة إسرائيل القادمة بدون نتنياهو.. أسبوعان على انتخابات الكنيست واستطلاعات الرأي تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

مدحت العدل يوجه رسالة نارية لجماهير الزمالك.. وتعليق مثير على واقعتي سيدة السلام ومتحرش المعادي

بعد قرار الرئيس السيسي.. تعرف على الفئات المستحقة لزيادة المعاشات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

مبلغ زهيد جدا.. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يكشف عن راتبه بعد تفاقم أزمة بلاده

فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.. تفاصيل

7 خطوات تساعدك للحفاظ على الصلاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. نصيحة علم الأرقام لمواليد اليوم.. تأكد من صلاحية المكسرات بهذه الطريقة.. تنظيف القولون بأكثر من طريقة بالمنزل

تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل