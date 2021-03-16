استطلاع: ثلث الناخبين العرب في إسرائيل مؤيدون لـ نتنياهو

كشف استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن حوالي ثلث الناخبين العرب في إسرائيل، يفضلون إعادة انتخاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.





وأظهر الاستطلاع أن 31 % من الناخبين العرب، قالوا إنهم يريدون أن يظل نتنياهو رئيسا للوزراء، بينما قال 56 % إنهم لا يريدون ذلك.





وبحسب الاستطلاع، يؤيد 43 % من اليهود بقاء نتنياهو في منصبه، بينما لا يؤيده 52 %.





وكشف استطلاع أجرته القناة 12 للتلفزيون الاسرائيلي، أنه ما زال أكثر من 10 % من الناخبين لا يعرفون لمن يصوتون، فيما سجل هذا المؤشر بالانتخابات السابقة 8.5 %.





وأظهر الاستطلاع أن 51 % متأكدون من اختياراتهم في هذه المرحلة مقارنة بـ 58 % في الانتخابات التشريعية الثالثة.