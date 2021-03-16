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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. عمان تسجل 587 إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:55 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 587 إصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) في السلطنة، ليصبح بذلك العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 148,010 حالة، وفقا لصحيفة الشبيبة.


وذكرت الوزارة العمانية فى بيانها اليومي أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 5 وفيات ليصبح إجمالي عدد الوفيات 1614، كما بلغ مجموع المتعافين 137,128.


وتقدمت الوزارة بخالص التعزية والمواساة لأهالي المتوفين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.


وكانت وزارة العمل العمانية أعلنت عن توفر عدد من الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص عبر خدمة فرص العمل بموقع الوزارة الإلكتروني:  http://mol.gov.om.
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