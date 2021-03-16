بيطري دمياط: مرور يومى على المجازر وخط ساخن لتلقي الشكاوى

صرح الدكتور إيهاب شكرى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط، ان هناك مرور يومى من قبل الميرية على المجازر حيث ان جميع المجازر وذلك للتأكد من سلامه الذبائح ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





واشار،الى انه تم التنبيه على المجاز بالفتح طوال شهر رمضان المقبل، كماسيتم عمل حملات مكثفه خلال شهر رمضان بالاشتراك مع مديرية التموين بدمياط ومباحث التموين للمرور على محلات بيع اللحوم الطازجه والمجمده وعلى المطاعم بصفه عامه وخاصه التى تقدم اللحوم والاسماك والتفتيش على المبيعات وسحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى





واضاف , انه تم التنسيق مع المحليات ومباحث التموين لضبط اللحوم المذبوحه خارج المجازر وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهم





واوضح انه سوف يتم المرور على ثلاجات حفظ اللحوم والاسماك بالمحافظة ومتابعه السجلات بها والتأكد من صلاحية المخزون السلعى بها من اسماك ولحوم





وتابع انه تم تكليف اطباء وطبيبات بيطريين من قسم التفتيش على اللحوم للاشراف اليومى على ما يتقدم من اطعمه ومواد غذائية فى المستشفيات والأندية الحكومية قبل وبعد التجهيز كما سيتم عمل نبتشيطات خلال شهر رمضان بديوان مديرية الطب البيطرى بدمياط والادارات البيطرية لافتا انه تم تجهيز غرفه طوارئ بالمديرية لتلقى الشكاوى تحت رقم “314132” خلال الاربعة والعشرين ساعه يوميا.





اقراأيضا:







