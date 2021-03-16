بتكلفة 2 مليون جنيه.. وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان نادي الصفوة الرياضي |شاهد

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد وافتتاح ووضع حجر الأساس لعددٍ من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
جاء ذلك بحضور
الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة واللواء
عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب
والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة، ورؤساء وأعضاء مراكز الشباب والأندية.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه فى مستهل الزيارة قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، بافتتاح نادي الصفوة الرياضي بمنطقة كيمان فارس المقام على مساحة 3339 متر مربع، وبتكلفة تبلغ نحو 2 مليون جنيه، ويخدم 1550 عضوًا.
ولفت إلى أن
النادي يًقدم عددًا من الأنشطة الاجتماعية والدينية، بجانب الأنشطة الرياضية التي
تشمل الكاراتية والتايكوندو والجمباز وتنس الطاولة وألعاب القوي والملاكمة والشطرنج
وكرة القدم واليد، فضلًا عن صالة للألعاب الفردية وألعاب الأطفال.
كما تفقد وزير
الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، المبني الإداري بالنادي، وشهدا مباراة لكرة القدم
النسائية وعرض لرياضة الكاراتية.