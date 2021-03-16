ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان نادي الصفوة الرياضي |شاهد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:44 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد وافتتاح ووضع حجر الأساس لعددٍ من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة واللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة، ورؤساء وأعضاء مراكز الشباب والأندية.


وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه فى مستهل الزيارة قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، بافتتاح نادي الصفوة الرياضي بمنطقة كيمان فارس المقام على مساحة 3339 متر مربع، وبتكلفة تبلغ نحو 2 مليون جنيه، ويخدم 1550 عضوًا.


ولفت إلى أن النادي يًقدم عددًا من الأنشطة الاجتماعية والدينية، بجانب الأنشطة الرياضية التي تشمل الكاراتية والتايكوندو والجمباز وتنس الطاولة وألعاب القوي والملاكمة والشطرنج وكرة القدم واليد، فضلًا عن صالة للألعاب الفردية وألعاب الأطفال.


كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، المبني الإداري بالنادي، وشهدا مباراة لكرة القدم النسائية وعرض لرياضة الكاراتية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تكريم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005 بالفيوم

محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم

احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.. محافظ الفيوم يُكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية

اليوم.. وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان منشآت رياضية جديدة

وزير الشباب والرياضة يفتتح عددا من المشروعات بـ الفيوم

ترشيحاتنا

شوبير: مروان محسن مفاجأة موسيماني في مواجهة فيتا كلوب

أخبار الفن.. وفاة عادل هاشم.. وغادة نافع تكشف أسباب غيابها لـ7 سنوات

تشكيل الأهلى أمام فيتا كلوب .. مروان محسن ومحمد شريف يقودان الهجوم

الحكومة تفرض ضرائب بـ 985 مليون جنيه على المهن غير التجارية في النصف الأول للعام المالي الجاري

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل

كم باقي على رمضان 2021 ؟.. تعرف على موعده باليوم والساعة والدقيقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. نصيحة علم الأرقام لمواليد اليوم.. تأكد من صلاحية المكسرات بهذه الطريقة.. تنظيف القولون بأكثر من طريقة بالمنزل

تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل