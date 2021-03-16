بتكلفة 2 مليون جنيه.. وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان نادي الصفوة الرياضي |شاهد

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد وافتتاح ووضع حجر الأساس لعددٍ من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة واللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة، ورؤساء وأعضاء مراكز الشباب والأندية.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه فى مستهل الزيارة قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، بافتتاح نادي الصفوة الرياضي بمنطقة كيمان فارس المقام على مساحة 3339 متر مربع، وبتكلفة تبلغ نحو 2 مليون جنيه، ويخدم 1550 عضوًا.





ولفت إلى أن النادي يًقدم عددًا من الأنشطة الاجتماعية والدينية، بجانب الأنشطة الرياضية التي تشمل الكاراتية والتايكوندو والجمباز وتنس الطاولة وألعاب القوي والملاكمة والشطرنج وكرة القدم واليد، فضلًا عن صالة للألعاب الفردية وألعاب الأطفال.





كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، المبني الإداري بالنادي، وشهدا مباراة لكرة القدم النسائية وعرض لرياضة الكاراتية.