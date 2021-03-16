قوافل طبية تجوب قري زفتي دعما لحياة كريمة

أطلقت جمعيتا "قلوب أصحاء – ثروت " قافلة طبية مجانية لتوقيع الكشف الطبي على قلوب الأطفال بقرية "شبرا اليمن" التابعة لمركز زفتي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".









وأكد د. علاء الغمراوي أن القافلة تقدم خدمة جديدة للأطفال حديثي الولادة للكشف الفوري عن الانيميا والصفراء بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرض روماتيزم القلب، وكذلك الوقاية منه، حتى يمكن القضاء عليه، وتنشئة أجيال شابة قادرة على العطاء والنهوض بالوطن.





وأشار إلى أن الدراسات تؤكد أن العيوب الخلقية بقلوب الأطفال حديثي الولادة تمثل 70% من وفيات مرضى القلب، ولكن إذا تم تشخيصها مبكرًا نستطيع علاجها، حيث يتم التشخيص في أول 48 ساعة من ولادة الطفل، باختبار بسيط، مما يجعل علاج القلب المريض بعيب خلقي أسرع مما إذا تم اكتشاف المشكلة متأخرا.



