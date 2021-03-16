رغم الانتقادات السنوية.. رامز مريض نفسي في رمضان 2021

يعكف الفنان رامز جلال حاليا، على تصوير حلقات برنامجه الجديد الذي سيشارك به في موسم رمضان 2021، ويذاع عبر فضائية إم بي سي مصر على غرار الأعوام السابقة.





وتسربت العديد من المعلومات حول طبيعة البرنامج خلال الأيام الماضية، رغم محاولة رامز جلال وفريق عمل البرنامج فرض السرية عليه وعلى تفاصيل النسخة الجديدة من مقلبه السنوي في زملائه النجوم.





وكشف برنامج ET بالعربي، عن بدء تصوير البرنامج منذ حوالي أسبوع، الذي اختير له حتى الآن اسم « رامز مريض نفسي»، رغم نفي إدارة المحطة الفضائية هذه المعلومة.





وتداولت بعض الأنباء معلومة أن تصوير البرنامج يتم في المغرب، إلا أن ET بالعربي أكد من مصادره الخاصة إقامة رامز وفريق العمل بأحد الفنادق في الرياض بالسعودية.





وأشار إلى أنه سيتم الإفصاح عن تفاصيل البرنامج في مؤتمر صحفي للمحطة، والاسم النهائي له قبل شهر رمضان، وسيشارك فيه عدد من نجوم الفن وكرة القدم مثل كل عام.





وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعدد من النجوم أثناء توجههم إلى السعودية لتصوير مقلبهم، من بينهم ويزو وأحمد سعد وملك قورة.

وتناقلت بعض المواقع الفنية تفاصيل مقلب رامز مجنون رسمي، وأنه سيدور حول تعطل لعبة ملاهي أثناء تواجد الضيف داخلها، وتعليقه في الهواء في ظروف صعبة لبث الرعب والخوف في قلبه.





ومازال مصير عرض البرنامج مجهولا، بعد أن تسبب الاسم المتداول له «رامز مجنون رسمي»، في حالة من الجدل والاعتراض، إلى جانب عدم تقنين رامز جلال أوضاعه مع نقابة الإعلاميين منذ رمضان الماضي.





وقدم رامز عدد كبير من نسخ برنامجه مع تغيير الاسم سنويا، بداية من رامز قلب الأسد، مرورا برامز ثعلب الصحراء، رامز تحت الأرض، وكانت نسخة العام الماضي هي رامز مجنون رسمي.