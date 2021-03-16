وزير الشباب ومحافظ الفيوم يضعان حجر الأساس لمشروع شاليهات نادي قارون.. شاهد

وضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ،حجر الأساس لعددٍ من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة واللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة، ورؤساء وأعضاء مراكز الشباب والأندية.
قام وزير
الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، بوضح حجر الأساس لمبنى شاليهات نادي قارون الرياضي،
على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، وبتكلفة تبلغ نحو ١٥ مليون جنيه، وتضم الشاليهات ٨٠ حجرة
فندقية بواقع ٤٠ حجرة فردى ومثلها مزدوج، كما قاما بافتتاح الملعب الخماسي لكرة القدم،
بتمويل من وزارة الشباب والرياضة، وشارك وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، بماراثون للدراجات داخل أروقة النادى.
كان فى أستقبال وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم المحاسب محمود حلمى الجاحد رئيس مجلس ادارة نادى قارون والاعلامى عبد الحكيم اللواج أمين صندوق النادى .