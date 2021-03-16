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محافظات

وزير الشباب ومحافظ الفيوم يضعان حجر الأساس لمشروع شاليهات نادي قارون.. شاهد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:52 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

وضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ،حجر الأساس لعددٍ من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة واللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة، ورؤساء وأعضاء مراكز الشباب والأندية.

 قام وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، بوضح حجر الأساس لمبنى شاليهات نادي قارون الرياضي، على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، وبتكلفة تبلغ نحو ١٥ مليون جنيه، وتضم الشاليهات ٨٠ حجرة فندقية بواقع ٤٠ حجرة فردى ومثلها مزدوج، كما قاما بافتتاح الملعب الخماسي لكرة القدم، بتمويل من وزارة الشباب والرياضة، وشارك وزير الشباب والرياضة،  ومحافظ الفيوم، بماراثون للدراجات داخل أروقة النادى.

كان فى أستقبال وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم المحاسب محمود حلمى الجاحد رئيس مجلس ادارة نادى قارون والاعلامى عبد الحكيم اللواج أمين صندوق النادى .

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