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أخبار البلد

دار نشر دولية تختار ورقة بحثية مصرية للعلاج الفوري للشخصية عن بعد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:31 م
السفير د.هادي التونسي
السفير د.هادي التونسي
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محمد وديع
اختارت دار النشر العالمية B P International الورقة البحثية عن العلاج الفوري لتطوير الشخصية،  كأساس لتنشر كفصل في كتابها " أضواء علي الطب والبحث الطبي" والمنشورة كاكتشاف علمي في مجلة بريطانية للطب النفسي وعلم النفس، بعد دورتين من مراجعة النظراء" بعد إضافة جزء جديد الي الورقة البحثية يتضمن إمكانية إجراء العلاج أو التطوير الفوري للشخصية عن بعد.

ووفقا لموقع الدار المذكورة الذي جاء في خطاب قبول النشر الذي تلقاه الطبيب والسفير السابق د. هادي التونسي مكتشف العلاج الفوري لتطوير الشخصية، فان الدار معنية بدعم الابتكارات بنشر أفضل الأبحاث العلمية علي مستوي العالم مع مراعاة أدق المعايير ونزاهة النشر دعما للباحثين.

وخلال خمس سنوات منذ حصول د.هادي التونسي عام ٢٠١٦ علي الملكية الفكرية للعلاج الفوري المبتكر لتطوير الشخصية ، تم عرضه في ٧ مؤتمرات علمية في أوروبا ودبي، وجميعها وصفته بأنه قيم واستثنائي، كما شاركت ثلاثة افلام عن هذا النوع من العلاج في مهرجانات دولية؛ إثنان منهما أمريكيان دخلا مهرجانات دولية وفاز احدهما في جالا ڤينيسيا عام ٢٠١٧ بجائزة أفضل فيلم دولي وثالث مصري بعنوان طبيب السعادة إخراج شريف جابر سالم، كما عرض من خلال ١٩ ندوة في اهم المحافل و ٢٠ لقاء تلفزيوني و ٦ إذاعي فضلًا عن التغطية الصحفية للعلاج في مصر والنمسا.

و يتعلق العلاج أو التطوير الفوري للشخصية دون دواء في ٣ ساعات حسب الاتفاق بانضاجها لتصل إلى أعلى مستوي من السلام الداخلي والسعادة والكفاءة علاوة علي علاج الأمراض النفسية العصابية كالاكتئاب والقلق والوسواس والرهاب، والأمراض والأعراض الجسمانية ذات السبب النفسي و العادات السلبية كالسمنة والتدخين والأرق من خلال جزء حواري كجلسة ممتدة خلال ساعتين لما يعرف بالعلاج النفسي المعرفي السلوكي للتوصل لتحليل مشترك للشخصية وتحديد أهداف العلاج النفسية والجسمانية، ويعقب ذلك طبع المضمون المتفق عليه علي العقل اللاواعي عبر تنويم صامت ونقل الطاقة والتخاطر والتقمص، لتتحقق النتائج المرجوة فورا و دوما لجميع الأهداف المذكورة دون ألم أو جهد أو مضاعفات. 

و إضافة لإمكانية إجرائه في المنشآت الطبية ومراكز الطب البديل كدعم عقلي، يمكن استخدامه في مراكز للتميز للسياح والمشاهير ولإعداد القادة في الجامعات والمؤسسات والبنوك والشركات بمعرفة فريق مختص ودراسات توضيحية لخطة المركز ودليل المعالج بهذا الشأن تتضمن معايير قياسية للتطوير الفوري للشخصية قبل و بعد تقديمه.
صورة من خطاب القبول صورة من خطاب القبول
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