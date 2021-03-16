وكيلة مجلس الشيوخ: المرأة المصرية سجلت إنجازات غير مسبوقة على جميع المستويات

قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن يوم المرأة المصرية يعد تجسيدًا حيا لنضال المرأة من مختلف الفئات والطبقات للحصول على حقوقها و حرياتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، في عالم لم يكن يعترف بهذه الحقوق و الحريات ، و يأبى التنازل عن السيطرة على المرأة ويحرمها من المساواة.
وأضافت فوزى، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن المرأة المصرية تسجل إنجازات غير مسبوقة على جميع المستويات، وقد تحقق لها ذلك بفضل كفاح استمر على مدار أكثر من مائة عام، وبفضل ايمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دور المرأة و حتمية تمكينها سياسيًا و اقتصاديا و اجتماعيا ، حتى تكتمل منظومة التنمية المستدامة التي سعى لتحقيقها منذ اليوم الأول لتحمله المسؤولية.
وأشارت وكيل مجلس النواب، إلى أن المرأة المصرية تشارك في الاحتفال هذا العام بعد أن نجحت في شغل بنحو 25% من مقاعد البرلمان بغرفتيه، و مثلها في المقاعد الوزارية ، و غيرها كثير في المواقع التنفيذية والقضائية في طول البلاد وعرضها ، الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث على مدار التاريخ المصري قديمه و حديثه و معاصره.
وأكدت البرلمانية، أن أحلام المرأة المصرية باتت واقعًا راسخًا يضمنه الاداوء المتميز في كل ما تكلف به من مهام وقيادة واعية ، مؤكدة أن تمكين المرأة هو من معايير الانجاز لهذه الجمهورية التي تستوعب الجميع ، المرأة و الشباب و ذوي الهمم و كل الفئات و الأطياف ، جمهورية لا مجال فيها للحصار أو الاقصاء أو مصادرة الحقوق والحريات، بالإضافة إلى أن المرأة المصرية لم تتوان عن النزول و لم تتقاعس عن المشاركة لتعزيز الإرادة الشعبية و التعبير عنها بكل وضوح ، سواء في ثورات أو استحقاقات انتخابية أو غيرها.