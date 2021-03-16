وكيلة مجلس الشيوخ: المرأة المصرية سجلت إنجازات غير مسبوقة على جميع المستويات

قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن يوم المرأة المصرية يعد تجسيدًا حيا لنضال المرأة من مختلف الفئات والطبقات للحصول على حقوقها و حرياتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، في عالم لم يكن يعترف بهذه الحقوق و الحريات ، و يأبى التنازل عن السيطرة على المرأة ويحرمها من المساواة.





وأضافت فوزى، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن المرأة المصرية تسجل إنجازات غير مسبوقة على جميع المستويات، وقد تحقق لها ذلك بفضل كفاح استمر على مدار أكثر من مائة عام، وبفضل ايمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دور المرأة و حتمية تمكينها سياسيًا و اقتصاديا و اجتماعيا ، حتى تكتمل منظومة التنمية المستدامة التي سعى لتحقيقها منذ اليوم الأول لتحمله المسؤولية.





وأشارت وكيل مجلس النواب، إلى أن المرأة المصرية تشارك في الاحتفال هذا العام بعد أن نجحت في شغل بنحو 25% من مقاعد البرلمان بغرفتيه، و مثلها في المقاعد الوزارية ، و غيرها كثير في المواقع التنفيذية والقضائية في طول البلاد وعرضها ، الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث على مدار التاريخ المصري قديمه و حديثه و معاصره.



