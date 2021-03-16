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برلمان

وكيلة مجلس الشيوخ: المرأة المصرية سجلت إنجازات غير مسبوقة على جميع المستويات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:18 م
النائبة فيبى فوزى
النائبة فيبى فوزى
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سمر المغربى
قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن يوم المرأة المصرية يعد تجسيدًا حيا لنضال المرأة من مختلف الفئات والطبقات للحصول على حقوقها و حرياتها  السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، في عالم لم يكن يعترف بهذه الحقوق و الحريات ، و يأبى التنازل عن السيطرة على المرأة ويحرمها من المساواة.

وأضافت فوزى، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن المرأة المصرية تسجل إنجازات غير مسبوقة على جميع المستويات، وقد تحقق لها ذلك بفضل كفاح استمر على مدار أكثر من مائة عام، وبفضل ايمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دور المرأة و حتمية تمكينها سياسيًا و اقتصاديا و اجتماعيا ، حتى تكتمل منظومة التنمية المستدامة التي سعى لتحقيقها منذ اليوم الأول لتحمله المسؤولية.

وأشارت وكيل مجلس النواب، إلى أن المرأة المصرية تشارك في الاحتفال هذا العام بعد أن نجحت في شغل بنحو 25% من مقاعد البرلمان بغرفتيه، و مثلها في المقاعد الوزارية ، و غيرها كثير في المواقع التنفيذية والقضائية في طول البلاد وعرضها ، الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث على مدار التاريخ المصري قديمه و حديثه و معاصره.

وأكدت البرلمانية، أن أحلام المرأة المصرية باتت واقعًا راسخًا يضمنه الاداوء المتميز في كل ما تكلف به من مهام وقيادة واعية ، مؤكدة أن تمكين المرأة هو من معايير الانجاز لهذه الجمهورية التي تستوعب الجميع ، المرأة و الشباب و ذوي الهمم و كل الفئات و الأطياف ، جمهورية لا مجال فيها للحصار أو الاقصاء أو مصادرة الحقوق والحريات، بالإضافة إلى أن المرأة المصرية لم تتوان عن النزول و لم تتقاعس عن المشاركة لتعزيز الإرادة الشعبية و التعبير عنها بكل وضوح ، سواء في ثورات أو استحقاقات انتخابية أو غيرها.
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