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أخبار العالم

بعد إجراء عملية في القلب.. زوج ملكة بريطانيا يغادر المستشفى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:09 م
الأمير فيليب
الأمير فيليب
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محمد عثمان
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، غادر المستشفى، بعد إجراء عملية ناجحة في قلبه.

وبحسب الوكالة، فإن الأمير فيليب أجرى العملية في مستشفى سانت بارثولوميو، في العاصمة لندن.

كان القصر الملكي البريطاني، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الأمير فيليب سيمكث في المستشفى من أجل العلاج والراحة، لبضعة أيام، وذلك بعد أن تم نقله إلى المستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية في 16 فبراير الماضي.

وأكد القصر الملكي آنذاك، أن مرض الأمير غير مرتبط بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تلقى اللقاح المضاد للفيروس في وقت سابق من شهر يناير الماضي.
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