معلومات عن يوم المرأة المصرية وأسباب الاحتفال به في 16 من مارس

يوافق اليوم الثلاثاء الـ16 من مارس يوم المرأة المصرية، ويرجع اختيار هذا التاريخ على وجه التحديد إلى كونه يحمل ذكرى محطات فارقة في حياة المرأة المصرية على مدى مراحل تاريخية مختلفة، من بينها ذكرى ثورتها ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال وحصولها على حقين من أهم حقوقها السياسية وهما حق الانتخاب وحق الترشح.





ووفقًا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، فإن يوم الـ16 من مارس لعام 1919، يوافق ذكرى استشهاد السيدة "حميدة خليل" والتي توصف بكونها أول شهيدة مصرية من أجل الوطن، والتي توفيت برصاص الاحتلال الإنجليزي، بعد أن شهد ذلك اليوم تظاهر أكثر من 300 سيدة بقيادة "هدى شعراوي" منددين بالاستعمار.





ونتيجة لذلك، فقد سقطت مجموعة من الشهيدات إلى جانب السيدة "حميدة خليل" وهن "نعيمة عبد الحميد" و"فاطمة محمود" و"نعمات محمد" و"حميدة سليمان" و"يمنى صبيح".





ولم يكن ذلك هو الحدث المؤثر الوحيد الذي شهده يوم الـ16 من مارس وكانت بطلته هي المرأة المصرية بلا منازع، إذ أنه في عام 1923، دعت السيدة "هدى شعراوي" إلى تأسيس أول اتحاد نسائي في مصر، والذي كانت من بين مطالبه على سبيل المثال ضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوي والجامعي وتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية.





وفي الـ16 من مارس لعام 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة.



