رئيس جامعة الزقازيق: 4.5 مليار جنيه حجم مشروعاتنا

قال الدكتور عثمان شعلان ، رئيس جامعة الزقازيق، إن الدولة المصرية تعيش فترة غير مسبوقة وهناك دعما غير محدود من الدولة والقيادة السياسية للجامعات الحكومي





ولفت إلى حجم المشروعات بالجامعة موضحًا أنها ستنتهي خلال هذا العام وستبلغ قيمتها 4.5 مليارات جنيه.





وأضاف عثمان شعلان ، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه جرى انفاق نحو 508 ملايين جنيه على مستشفى الطوارئ بالجامعة، وعندما تنتهي هذه المرحلة في شهر يوليو، فإن التكلفة ستتخطى حاجز الـ716 ملايين جنيه .





وأشار رئيس جامعة الزقازيق ، إلى أنه بعدها سيتم تنفيذ الفرش الطبي في حدود 400 مليون جنيه، أي أن تكلفة هذا المشروع ستتجاوز المليار جنيه .





وتابع رئيس جامعة الزقازيق ، انه جرى إنفاق أكثر من 150 مليون جنيه على تطوير كلية طب الإنسان، وهناك مرحلة أخرى يتم فيها الفرش والحصول على 200 كرسي ومعمل تجهيز معمل وحدة طب الأسنان الرقمي بأكثر من 300 مليون جنيه، كما أنفقت الدولة المصرية أكثر من 500 مليون جنيه على مستشفى العاشر من رمضان في المرحلة الأولى، والإجمالي يصل إلى مليار جنيه.