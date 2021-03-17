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الطلاب يتجهون لاختيار تخصصات دراسية تواكب احتياجات سوق العمل.. والجامعات: التعليم العالي يمتلك كليات قادرة على إخراج عناصر مدربة ومؤهلة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:06 ص
وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
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نهلة الشربينى
  • الجامعة البريطانية: كلياتنا تواكب سوق العمل.. ونقدم شهادات معتمدة من مصر وإنجلترا 
  • أشرف حيدر: التعليم العالي المصري يمتلك جامعات قادرة على إخراج طالب مؤهل لسوق عمل
  • رئيس جامعات المعرفة الدولية: الطلاب أصبحوا يبحثون عن التخصصات الجديدة لمواكبة سوق العمل 
تسعى الجامعات المصرية إلى إحداث طفرة كبيرة في التعليم العالي في مصر من خلال ما يحتاجه الطالب من نظم متطورة وتخصصات جديدة ، قادرة على مواكبة ما يحتاجه سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

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من جانبه قالت حنان السعداوي مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق والأنشطة والخدمات بالجامعة البريطانية في مصر، إن الجامعة تسعى إلى توفير كل ما يحتاجه سوق العمل والطلاب مشيرا إلى أن ذلك يعد هو اتجاه للجامعة نحو توفير احتياجات الشباب الصغير وتقديم التطور من خلال القيام على مدار سنوات قليلة بافتتاح كليات جديدة لمواكبة احتياجات الطلاب الذين وصل عددهم بكلياتها حتى الآن لـ12 ألف طالب.


وأشارت إلى أن الجامعة أنشئت في مصر عام 2005 بـ3 كليات فقط ، وكان عدد الطلاب الذين التحقوا بها 180 طالبا وفي 2021 وصلنا لـ12 ألف طالب يحصلون على شهادتين واحدة من مصر معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وأخرى معتمدة من الشريك البريطاني في انجلترا.

وأشارت إلى أن  ملتقى التعليم العالي في دورته الثامنة الذي أجريت على مدار الأسبوع الماضي يجرى كل عام وتكون الجامعة مشاركة به بشكل دائم حيث إن التنظيم هذا العام جيد ويوجد حضور لطلاب المدارس من الجهات المختلفة أن كان طلاب الثانوية العامة أو طلاب الشهادات الأجنبية . 

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وأضافت "السعداوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الملتقى فرصة للتعارف والالتقاء بالطلاب بغرض الاستماع لهم، مؤكدة: "نطلع على ما هو جديد بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية من خلال الملتقى، كما أن الجامعة تسعى لإيجاد تصور لما يحتاجه الشباب في السنوات القادمة والكليات التي يحتاجونها من ثم تقوم بتطوير نفسها على هذا الأساس".

بينما أكد الدكتور محمود علام ، رئيس جامعات المعرفة الدولية، إن الجامعة شاركت بملتقى التعليم العالي في دورته الثامنة هذا العام والذي شهد حضورا قويا من كل الجامعات وخاصة الجامعات الجديدة التي افتتحت في مصر، مشيرا إلى أنه كان هناك إقبال من الطلاب وأولياء الأمور لكي يتعرفوا على خصائص كل جامعة وما الذي ستقدمه لينهض الجميع بمنظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدا ان الحضور على مدار الأسبوع الماضي كان قوي رغم ظروف جائحة كورونا.

وأضاف "علام" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الملتقيات التعليمية والمؤتمرات تعد فرصة من خلالها يتعرف الطالب على كل ما هو جديد وعلى تخصصات وكل جامعة وثم تتوافر الفرصة لهم لكي يتعرفوا على ممثلين للجامعات ويتعرفون على كل التفاصيل الهامة وخاصة وأنهم اصبح لديهم وعي وفصول حول المهن المتوفرة في سوق العمل لكل تخصص علمي.

كما قال الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن جميع الجامعات المشاركة في ملتقى التعليم العالي من الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية والأفرع الدولية، تمثل طفرة مجمعة وتعبر عن منظومة التعليم العالي الحالية في جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى ان ذلك بناء على أهمية هذا التنوع القائم على القرارات التنفيذية التي اتخذتها وأدت إلى الوصول لهذه المكانة.

وأضاف "حيدر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن اختيارات الطلاب بين هؤلاء الجامعات ذات الفكر المشترك في إنشاء جامعات جديدة تتميز بطابع الجامعات الذكية القادرة على إخراج طالب مؤهل لسوق عمل واسع جدا سواء محلي أو إقليمي أو دولي ، موضحا أنه لتطبيق ذلك لابد من أن تكون البرامج الدراسية التي تقدم مرتبطة باحتياجات سوق العمل في المستقبل حيث إن هذا المستقبل قابل للتغيير بشكل سريع لذا فجميع هذه البرامج لها علاقة بالهندسة والمعلومات وخاصة تحليل المعلومات، بالإضافة إلى أن كثيرًا من هذه التخصصات هامة للفترة القادمة.
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