لتيسير الحركة المرورية.. رفع ٢٤٠ حالة إشغال طريق بكفر الدوار وحوش عيسي

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية.





ورفع الاشغالات لتيسير الحركه المروريه مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمركزي كفر الدوار وحوش عيسي حمله إشغالات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات أسفرت عن الآتي :-

- إزالة ٢١٠ مخالفة إشغال طريق بمناطق (مدخل المدينة، شارع الجيش، وسط البلد، والحدائق بمركز ومدينة كفر الدوار

- رفع ٣٠ حالة اشغال بحوش عيسى.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن الآتي :-

- تحرير ١٢ مخالفه عدم ارتداء كمامه بكوم حمادة

- رفع ١٤١ حالة اشغال مخالفة بشارع( احمد محرم والجيش وارض الميرى وسوق سوريا والشاذلى والنفق و الاتوبيس ) بدمنهور.

- رفع ٢٨ حاله إشغال طريق ابوحمص و ٦٤ حاله إشغال بشبراخيت.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات أسفرت عن الآتي:-

- إزالة ورفع ٢٨ فرش متحرك بمركز ومدينة أبو حمص

- إزالة ١٥٣ مخالفة إشغال طريق بعدد من مناطق المدينة من بينها الحدائق، التمليك، شارع المحكمة، والمدخل بكفر الدوار

- فرض ١٦٨ غرامه فوريه لعدم ارتداء كمامات ومصادرة ٦ شيش بمركز ومدينة كوم حمادة.

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