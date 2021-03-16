ضبط عصابة تتاجر فى المخدرات بأسيوط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من رصد نشاط إحدى البؤر الإجرامية المتخصصة فى الاتجار بمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط يقوم على إدارتها تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز ) .



عقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة أمكن ضبط ( 4 ) متهمين وبحوزتهم (12 طربة لمخدر الحشيش – طبنجة – عدد من الطلقات النارية – خزينة – 2 سيارة – مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة) ، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة .