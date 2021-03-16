لم أندهش .. ميشيل أوباما تدخل على خط أزمة لقاء هاري وميجان

قالت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما، إنها لم تكن مندهش على الإطلاق من حديث دوقة ساسكس ميجان ماركل واتهامتها العائلة المالكة البريطانية بالعنصرية والتنمر خلال مقابلتها مع الإعلامية أوبرا وينفري.





وأضافت ميشيل في مقابلة مع برنامج "توداي" المذاع على شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "كما قلت من قبل، إن مسألة العرق ليس بنية جديدة في هذا العالم للأشخاص الملونين، لذا لم تكن مفاجأة لي وأنا أسمع مشاعر ميجان ماركل والتعبير عنها".





في الوقت ذاته حثت صديقيها هاري وميجان على "مسامحة" العائلة المالكة في أعقاب اتهامهما الأخيرة بالعنصرية.





وأشارت: "آمل أنه عندما أفكر فيما يمران به.. أفكر في أهمية الأسرة وأدعو أن يكون هناك تسامح وأن يكون هناك وضوح وحب ومغفرة في وقت ما"، مؤكدة أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من الأسرة.





ولفتت: "أعتقد أن الشيء الذي أتمناه وأفكر فيه هو أن عائلة ميجان ماركل تتعافى مما مرت به حتى تتمكن من استخدام هذا كلحظة تعليمية لنا جميعا".

