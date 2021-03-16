برلماني : توجيه الرئيس بعمل مجمع مصالح حكومية بقرى الريف مفخرة عظيمة لمصر

ثمن النائب، إبراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ، ما أعلن عنه الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، بتوجيه الرئيس السيسي بعمل مجمع مصالح حكومية داخل كل قرية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، قائلًا: "مبادرة ممتازة، لا سيما وأن الريف ينقصه مجمع للمصالح يخدم أهالى المنطقة، وستسهم في رفع عبء كبير من على كاهل المواطنين الذين كانوا يواجهون المشاق لتأدية خدمة ما في المصالح الحكومية، لاسيما وأن أغلبيتها تقع داخل أماكن مؤجرة في عقارات سكنية بالدور الرابع أو الخامس، مما تصعب على المواطن المريض العادي لتأدية الخدمة".





وأكد " شحاته" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توجيه الرئيس بعمل مجمع للمصالح الحكومية داخل قرى الريف، بمثابة نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات، من خلال توفير خدمات البنية الأساسية لمواطنى القرى، علاوة على أنها ستكون مفخرة عظيمة للدولة المصرية، ستسهم حتمًا في الوصول إلى مستوى عالٍ من التطور، يليق بـ ٢٠٢١، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة، يتمثل في توفير حياة كريمة للمواطن المصري في الريف والقرى ، ورفع مستوى معيشة المواطن ، وكذا مستوى التعامل معه في كافة الجهات والمصالح الحكومية المختلفة.





كما أثنى عضو مجلس الشيوخ على الجهود المتواصلة للدولة، والتى بذلتها في تنفيذ وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة داخل جميع المحافظات المصرية سواء على مستوى المدن والقرى على السواء، مؤكدًا على أن توجيهات القيادة السياسية دائما وأبدًا تصب في صالح المواطن المصري ، وتحقيق رفاهيته فى المقام الأول.





جاء ذلك بعد أن قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن الرئيس السيسي وجه بعمل مجمع مصالح حكومية داخل كل قرية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.





وأضاف "الرفاعي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المجمع الحكومي يتكون من 4 منشآت خدمية يستفيد من منها المواطن في القرية، الأول مجمع المصالح الحكومية في القرية، ويختص بتقديم الخدمات بكافة أنواعها مثل خدمات رخص المباني وخدمات البريد والتموين وخدمات السجل المدني والشهر العقاري، إضافة إلى مجمع للخدمات الطبية، والذي سوف يضم المركز الطبي والإسعاف، ومجمع الخدمات الأمنية، ويضم نقطة الشرطة والدفاع المدني والحريق، أما المجمع الأخير فيختص بتقدم الخدمات والتسهيلات المختلفة للفلاح.





وأوضح أن مجمع المصالح الحكومية سيقوم بالتعامل مع كافة المصالح الحكومية نيابة عن المواطن، معقبا: "سيذهب المواطن لتقديم الخدمة في الشباك المخصص في المجمع ومن ثم تحديد يوم معين لاستلام الخدمة المطلوبة".



