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حوادث

ضبط 11966 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:16 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (11966) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11878) شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (88) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (623) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (221) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1734) أرجيلة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

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