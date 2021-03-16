ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بريد شرق القاهرة: نصرف استحقاقات معاشات تكافل وكرامة لجميع المواطنين بدءا من الأمس .. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:20 م
بيومي القطان
بيومي القطان
Advertisements
ياسمين القصاص
قال بيومي القطان، مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إنه بناءا على تعليمات الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، تقوم الهيئة القومية للبريد بتنفيذ صرف استحقاق معاشات تكافل وكرامة لجميع المواطنين، المستحقين لهذا النوع من المعاشات على مستوي الجمهورية.

وأضاف "مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة"، خللا حواره في برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن تم البدء من يومي 15 و16 مارس، بتنفيذ صرف معاش كرامة، ومن ثم اعتبارا من الغد سوف يبدأ تنفيذ صرف معاش تكافل، حيث أن تلك الخطوات من ضمن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهيئة، بهدف توزيع المستفيدين على أيام معينة، بما بتناسب عدد الفروع والطاقة الاستيعابية لعدم حدوث أي ازدحام أو تكدس، حفاظا على صحة المواطنين.

وأشار "القطان"، إلى أن هيئة البريد تقدم حزمة متكاملة من الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وذلك بالتزامن مع صرف المعاشات لجميع المواطنين، حيث أن لا يوجد توقف للخدمات البريدية، كما أن الهيئة اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية، في غرفة عمليات مركزية تتابع جميع المراكز على مدار الساعة.

وأوضح القطان، أن تم لصق "استيكارات" على أرضيات المكاتب الكبرى بمسافات متباعدة، لا تقل عن متر بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية والمصرية، لتكون مسافة التباعد الاجتماعي آمنة بين كل عميل وأخر.

وأكد القطان، أن البريد يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا، لإتاحة فترة زمنية أكبر للتعامل، موضحا أن يمتد عدد كبير من الفروع الرئيسية التي تتصف بالإقبال الكثير من المواطنين إلى الساعة السادسة، إضافة إلى أن تضم جميع مكاتب البريد العديد من الوظائف الإشرافية والقيادية، لدعم المكاتب في إرشاد وتوجيه المتعاملين خلال فترة الانتظار.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. صرف ثاني دفعات المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

تجنبًا لكورونا.. برلمانية تقترح آليات جديدة بشأن عملية صرف المعاشات

تعرف على شروط ومواعيد صرف معاشات فبراير .. فيديو

شاهد .. القطان يكشف الإجراءات الاحترازية المنفذة فى منطقة بريد شرق القاهرة

الحكومة توضح حالات حرمان الابنة من المعاش

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من منافذ البريد.. فيديو

ترشيحاتنا

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل

دراسة تحذر من نزيف اللثة.. إشارة إلى مرض خطير

مصدر دبلوماسي: استخراج وثيقة سفر لــ اللاعب مصطفى محمد ليلحق بالمنتخب

مجلس النواب يقر عدم التصرف في أشجار ونخيل الأملاك العامة إلا بترخيص

فيديو جراف| ياللي ملكيش كبير.. تراشق بالألفاظ بين أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

النقل تعلن وصول القطار المكيف السابع لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور النموذج الأول من طراز EQE مرسيدس الكهربائية

دراسة تحذر .. أعراض كورونا طويلة الأمد

مشاحنات وتجاهل واعتذار.. 5 أسباب أدت لاشتعال الخلاف بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون