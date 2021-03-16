بريد شرق القاهرة: نصرف استحقاقات معاشات تكافل وكرامة لجميع المواطنين بدءا من الأمس .. فيديو





وأضاف "مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة"، خللا حواره في برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن تم البدء من يومي 15 و16 مارس، بتنفيذ صرف معاش كرامة، ومن ثم اعتبارا من الغد سوف يبدأ تنفيذ صرف معاش تكافل، حيث أن تلك الخطوات من ضمن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهيئة، بهدف توزيع المستفيدين على أيام معينة، بما بتناسب عدد الفروع والطاقة الاستيعابية لعدم حدوث أي ازدحام أو تكدس، حفاظا على صحة المواطنين.





وأشار "القطان"، إلى أن هيئة البريد تقدم حزمة متكاملة من الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وذلك بالتزامن مع صرف المعاشات لجميع المواطنين، حيث أن لا يوجد توقف للخدمات البريدية، كما أن الهيئة اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية، في غرفة عمليات مركزية تتابع جميع المراكز على مدار الساعة.





وأوضح القطان، أن تم لصق "استيكارات" على أرضيات المكاتب الكبرى بمسافات متباعدة، لا تقل عن متر بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية والمصرية، لتكون مسافة التباعد الاجتماعي آمنة بين كل عميل وأخر.





وأكد القطان، أن البريد يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا، لإتاحة فترة زمنية أكبر للتعامل، موضحا أن يمتد عدد كبير من الفروع الرئيسية التي تتصف بالإقبال الكثير من المواطنين إلى الساعة السادسة، إضافة إلى أن تضم جميع مكاتب البريد العديد من الوظائف الإشرافية والقيادية، لدعم المكاتب في إرشاد وتوجيه المتعاملين خلال فترة الانتظار.









قال بيومي القطان، مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إنه بناءا على تعليمات الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، تقوم الهيئة القومية للبريد بتنفيذ صرف استحقاق معاشات تكافل وكرامة لجميع المواطنين، المستحقين لهذا النوع من المعاشات على مستوي الجمهورية.