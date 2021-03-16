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أخبار البلد

لبحث أوجه التعاون.. وزير الزراعة يستقبل مستشار السفارة الألمانية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:30 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

استقبل السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد اوڤى جيلين - مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة والسيدة ميريام فرناندو -  مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حيث تم بحث أوجه التعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ووزارة الزراعة فيما يتعلق بالمشروعات القائمة واستراتيجية الوزارة في تنفيذ مشروعات المساعدات الفنية المقدمة من الحكومة الألمانية والتي يقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالقاهرة.

ووجه القصير ، الشكر للحكومة الألمانية على الدعم المستمر لقطاعات الدولة المختلفة خاصة قطاع الزراعة، هذا وقد أكد على أهمية ضمان استدامة المشروع بعد انتهاء فترة التنفيذ تماشيا مع توجهات الدولة المصرية في اطار خطة التنمية الاستراتيجية لمصر 2030.

ومن ناحيته اعرب "جيلين" عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وقيادات الوزارة حيث تطرق إلى أهم  أشكال التعاون المصري الألماني في قطاع الزراعة وأكد على حرص الجانب الألماني بتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بانتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر وبنجر السكر، كما أضاف أن المشروع القائم حاليا يهدف إلى وصول المزارع الصغير إلى الأسواق وخلق نظم زراعية مبتكرة فضلا عن تعزيز قدرات الجمعيات الزراعية في مناطق تنفيذ المشروع.


وفي نهاية اللقاء شهد وزير الزراعة التوقيع على العقد التنفيذي لمشروع " زيادة دخل صغار المزارعين – الابتكار الزراعي" في محافظتي بنى سويف والمنيا.

قام بالتوقيع السيدة ميريام فرناندو -  مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والدكتور/ علاء عزوز – رئيس قطاع الارشاد الزراعي والمشروع يهدف إلى زيادة دخل المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في صعيد مصر من خلال تبني الابتكار الزراعي ويساعدهم في  الوصول إلى الأسواق وتنمية الأعمال التجارية الزراعية والترويج لتنمية المشروعات الصغيرة وأيضا تعزيز القدرة التنافسية لسلسة القيمة وسلاسل التوريد.

حضر اللقاء الدكتور سيد خليفة – نقيب الزراعيين مدير مكتب اكساد بالقاهرة والدكتور سعد موسى – المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

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