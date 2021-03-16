سقوط عصابة نسائية تسرق رواد البنوك بالنزهة









تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب التتبع.





فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة مفادها قيام سيدتين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، حيث تقوم الأولى بالسقوط أرضًا بدعوى تعرضها لحالة إعياء وأثناء قيام المجنى عليه بمساعدتها تقوم الثانية بمغافلته وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.





وبمواجهتهما أقرا بأنهما وراء إرتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (عدد من الأجهزة- هاتف محمول ) قاما بشرائها من متحصلات حوادث السرقة، وأضافا بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



