ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط عصابة نسائية تسرق رواد البنوك بالنزهة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:13 م
سقوط عصابة نسائية
سقوط عصابة نسائية
Advertisements
كتب محمد صبري


تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب التتبع.

 فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم  شرطة النزهة مفادها قيام سيدتين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، حيث تقوم الأولى بالسقوط أرضًا بدعوى تعرضها لحالة إعياء وأثناء قيام المجنى عليه بمساعدتها تقوم الثانية بمغافلته وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بأنهما وراء إرتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (عدد من الأجهزة- هاتف محمول ) قاما بشرائها من متحصلات حوادث السرقة، وأضافا بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

تدهور العلاقات.. البرلمان الروسي يطالب أمريكا بالاعتذار عن وصف بوتين بـ "القاتل"

شوبير يفجر مفاجأة: إدارة جديدة لنادي الزمالك

جريمة عمرها أعوام.. سيدة تعترف بقتل شقيقتها منذ 10 سنوات في حلوان

أهل عروسين يغرقون المارة بالأموال

موقف محرج.. الإذاعة الإسرائيلية ترفض إجراء مقابلة مع نتنياهو لهذا السبب

فيسبوك تستعد لحذف أشهر ميزاتها قريبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار على إنستجرام

بماكياج لافت.. منة فضالي تستعرض جمالها على إنستجرام

أسعار سيارات مبادرة الإحلال وقيمة الأقساط .. صور