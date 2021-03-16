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محافظات

اجتماع لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمشروع تطوير مزلقانات الدقهلية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:16 م
صدى البلد
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همت الحسينى
عقد محافظ الدقهلية اليوم إجتماعا بحضور  اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في كل طلخا وميت غمر والمطرية ومنية النصر ونبروه وبلقاس وحي غرب المنصورة،و  مسئولي الأوقاف وهيئة الاوقاف.

 و مسئولي الهندسة  والصيانة بقطاع السكة الحديد ومديري عموم الاملاك والمرافق والتفتيش والمتابعة والشئون الهندسية بديوان عام المحافظة.

فيما جرى خلال الاجتماع استعراض المعوقات التي تعترض تطوير المزلقانات ومقترحات الحل لها بالاضافة إلى إزالة التعديات الواقعة علي حرم السكة الحديد وذلك لسرعة تنفيذ مشروع تطوير المزلقانات بنطاق المحافظة،.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انهائها تحقيقا لرضا المواطنين، وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة النقل.

كما جرى التاكيد علي ضرورة تضافر جهود كافة الوحدات المحلية مع قطاع السكة الحديد للعمل بكل الجدية لسرعة إزالة معوقات تنفيذ المشروع.

كما كلف المحافظ ، السكرتير العام للمحافظة للمتابعة اولا باول جميع الخطوات والاجراءات المتخذة في هذا الشأن للاسراع بتنفيذ التطوير للمزلقانات بنطاق المحافظة،.
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