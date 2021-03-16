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فن

شاهد..أحدث ظهور لمحمد رمضان على إنستجرام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:31 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على  مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له.
 
و ظهر محمد رمضان في الصورة من كواليس تصوير أحد أعماله، وعلق متابعيه :"الف سلامه" و علق آخر "الف سلامه يل بطل" .
                         
و حرص الفنان محمد رمضان على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة بالغة أثناء تصويره إعلان جديد.

ونشر محمد رمضان فيديو وعلق قائلا: وصلتني رسائلكم الحلوة وانتم مصدر قوتي وطاقتي بعد ربنا، انا الحمد لله بخير والله يسلمكم جميعا، الدكتور نظف الجرح  من الاتربة والتصوير لم يتوقف وان شاء الله نعمل حاجة تليق بيك وتعجبكم وثقة في الله النجاح.


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