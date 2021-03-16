وزير الزراعة: قافلة بيطرية مجانية تنطلق غدا إلى جنوب سيناء

تتوجه غدا قافلة بيطرية مجانية إلى مدينة شرم الشيخ والقافلة ينظمها معهد بحوث التناسليات بالتعاون مع معهد بحوث الصحه الحيوانيه ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه وهيئه الخدمات البيطرية.

وتستمر القافلة لمدة اسبوع وذلك لفحص الحيوانات تناسليا وتقدم التشخيص والعلاج باستخدام احدث التقنيات والتشخيص المجاني للابل ضمن فعاليات سباقات الهجن.

يأتى ذلك استكمالا للزيارة الأخيرة التي قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمحافظة جنوب سيناء، وتنفيذا للقرارات التى اسفرت عنها الزيارة وتلبية لاحتياحات المحافظة لدفع محاور الارتقاء بالقطاع الزراعى والحيوانى.