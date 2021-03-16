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أخبار البلد

وزير الزراعة: قافلة بيطرية مجانية تنطلق غدا إلى جنوب سيناء

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:27 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

تتوجه غدا قافلة بيطرية مجانية إلى مدينة شرم الشيخ والقافلة ينظمها معهد بحوث التناسليات بالتعاون مع معهد بحوث الصحه الحيوانيه ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه وهيئه الخدمات البيطرية.

وتستمر القافلة لمدة اسبوع وذلك لفحص الحيوانات تناسليا وتقدم التشخيص والعلاج باستخدام احدث التقنيات والتشخيص المجاني للابل ضمن فعاليات سباقات الهجن.

يأتى ذلك استكمالا للزيارة الأخيرة التي قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمحافظة جنوب سيناء، وتنفيذا للقرارات التى اسفرت عنها الزيارة وتلبية لاحتياحات المحافظة لدفع محاور الارتقاء بالقطاع الزراعى والحيوانى.
 
جدير بالذكر ، على مدار ثلاثة أيام قضاها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووفد من قيادات الوزارة، في محافظة جنوب سيناء، ناقش العديد من الملفات التي تسهم في تشجيع الاستثمار وحل مشاكل المزارعين وتقنين الأوضاع وعقد لقاء من نواب المحافظة وافتتاح عدد من المشاريع الزراعية وتقديم الدعم للمزارعين.

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