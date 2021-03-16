محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف.. صور

شهدت عدد من مدن وقرى المحافظة أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة عدد منها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.





كما شهدت مدن المحافظة حملات متعددة؛ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلي تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.





ومن جانبها، أشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استكمال أعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق "لاصيفر البلد، أبو مندور"، بطول كيلو متر، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري.





وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، الأعمال الجارية لرصف ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع المركز، بالإضافة إلى إزالة الأرصفة والتلتوارات المخالفة والمتعدية على حرم الشارع، لرفع كفاءة الطريق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.





وتفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، عددًا من الوحدات المحلية بقرى الشهابية، والشيخ مبارك، للاطمئنان على سير العمل بهم ، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، المرور على المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية بقرية القن، وتفقد الأعمال الجارية لاستكمال أعمال تبطين ترعة الجبل بنطاق القرية، وتابع أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب، والرش والتطهير بقري منشأة عباس، والورق.



