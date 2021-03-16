9.5 مليون جرعة بالخليج.. السعودية تتصدر حالات التعافي بـ 97.4%

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أنه تم إعطاء 9.5 مليون جرعة لقاح بدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن السعودية تصدرت حالات التعافي بنسبة 97.4%.









ونشر المركز عبر "تويتر" وفقا لما ذكرته صحيفة "عاجل"، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس، الاثنين «15 مارس»؛ حيث بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1.471.059، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 1.396.163، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 11.514، وبلغ إجمالي اللقاحات المعطاة 9.563.919.







