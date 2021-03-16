ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

9.5 مليون جرعة بالخليج.. السعودية تتصدر حالات التعافي بـ 97.4%

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:30 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
أمينة الدسوقي
أعلن مركز الإحصاء الخليجي أنه تم إعطاء 9.5 مليون جرعة لقاح بدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن السعودية تصدرت حالات التعافي بنسبة 97.4%.


ونشر المركز عبر "تويتر" وفقا لما ذكرته صحيفة "عاجل"، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس، الاثنين «15 مارس»؛ حيث بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1.471.059، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 1.396.163، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 11.514، وبلغ إجمالي اللقاحات المعطاة 9.563.919.


وحول نسب التعافي بدول الخليج العربية، أوضح المركز أن السعودية تصدرت بـ97.4%، ثم الإمارات بـ95.3%، والبحرين 94.9%، وسلطنة عمان وقطر 92.8%، والكويت 92.7%.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. نصيحة علم الأرقام لمواليد اليوم.. تأكد من صلاحية المكسرات بهذه الطريقة.. تنظيف القولون بأكثر من طريقة بالمنزل

تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل