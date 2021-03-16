برلماني: الكافيهات أصحبت أكثر من زرايب المواشي

طالب النائب محمد عبد الحميد هاشم، عضو مجلس النواب، بدعم الفلاح المصري، بعد أن اصبح يعاني من ارتفاع التكلفة الانتاجية، مقترحا انشاء مصانع صغير ومتناهية الصغيربالارضي الزراعية، لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، بعدما اصبحت المقاهي والكافيهات اكثر من زرايب المواشي فى الاراضي الزراعية واصبحت مأوي للعاطلين.



