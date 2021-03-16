برلماني: الكافيهات أصحبت أكثر من زرايب المواشي

طالب النائب محمد عبد الحميد هاشم، عضو مجلس النواب، بدعم الفلاح المصري، بعد أن اصبح يعاني من ارتفاع التكلفة الانتاجية، مقترحا انشاء مصانع صغير ومتناهية الصغيربالارضي الزراعية، لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، بعدما اصبحت المقاهي والكافيهات اكثر من زرايب المواشي فى الاراضي الزراعية واصبحت مأوي للعاطلين.
جاء ذلك خلال تعليقه بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الان لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي المُوقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة .