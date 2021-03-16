ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من بينهم رئيس مجلس الأمة.. إحالة 38 نائبًا في الكويت إلى النيابة العامة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:41 م
مرزوق الغانم
مرزوق الغانم
Advertisements
محمد عثمان
أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العامة الكويتية، استلمت رسميًا ملفا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.

وذكرت الصحيفة أن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائبا حاليا بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.

وأضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي "مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا".

وتمت إحالة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقال الغانم: "تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.. وسأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرك عاجل للحكومة الكويتية بعد المطالبة باستجواب رئيس الوزراء

الراي الكويتية: أنباء عن استقالة الحكومة خلال 48 ساعة

رئيس الأمة الكويتي يعلن إلغاء انعقاد المجلس غدا.. لهذا السبب

بعد استقالة الحكومة الكويتية.. مرزوق الغانم يرفع جلسة مجلس الأمة

بعد تقدمه بالاستقالة.. رئيس مجلس الأمة الكويتي يوجه رسالة إلى الروضان

أمير قطر يستقل رئيس مجلس الأمة الكويتي.. ويتلقى رسالة شفهية من الشيخ نواف الأحمد

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة في الكونغو قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

الحكومة توضح حقيقة انتشار مخدر الـ"مظروف مغلق" و "صورة الاستيكر"

صاروخان وطائرة مفخخة .. الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمدينة خميس مشيط بالسعودية

لبحث اتفاق العُلا.. السعودية تستضيف اجتماعًا خليجيًا غدًا | تفاصيل

عثر على مبلغ مالي كبير.. رئيس شركة مطار القاهرة يكرم موظفا لأمانته

على سلم الطائرة..ياسمين صبري من أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. نصيحة علم الأرقام لمواليد اليوم.. تأكد من صلاحية المكسرات بهذه الطريقة.. تنظيف القولون بأكثر من طريقة بالمنزل

تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل