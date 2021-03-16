فولكس فاجن العالمية تستغنى عن 5000 موظف بحلول 2023

تعتزم شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات الألمانية، إعداد خطة مستقبلية لإلغاء ما يصل إلى خمسة آلاف وظيفة بحلول نهاية العام 2023، حتى تتمكن الشركة من تنفيذ وتمويل هدفها المستقبلى وهو التحول الكامل لصناعة السيارات الكهربائية.





وقالت فولكس فاجن في بيان إنها توصلت إلى اتفاق مع اللجنة الممثّلة للموظفين حول مجموعة شاملة من التدابير بناء على السنّ لتنظيم نفقات الأجور، وتوقعت المجموعة أن ما يصل إلى 900 موظف سيقدمون طلبات تقاعد مبكر على المدى القصير.





وأضافت فولكس فاجن فى البيان: "سيغادر الشركة حوالي ألفين وأربعة آلاف موظف في إطار الوقف التدريجي للنشاط، فلذلك إلغاء المجموعة إلى الوظائف يساهم بشكل كبير في إدارة صارمة للتكاليف".





وأوضحت فولكس فاجن أنها تجري حاليا عملية انتقال مكلفة لإنتاج نماذج كهربائية، وكذلك سيارات ذاتية القيادة على المدى الطويل.





وقال غونار كيليان، مدير الموارد البشرية داخل شركة فولكش فاجن الألمانية: "بفضل المستوى العالي من الاستثمار في توسيع النقل الكهربائي والرقمنة، تمكنت فولكس فاجن من ترسيخ مكانتها كرائدة في التغيير".





وأضاف كيليان: "نريد الآن تعزيز مركزنا الرائد، وسيتطلب ذلك إدارة صارمة للتكاليف من أجل تمويل الاستثمارات الضرورية في المستقبل".





وأكد كيليان أن خطة التقشّف المعلنة تمثل الإجابة السليمة عن ذلك السؤال.





جدير بالذكر أن شركة فولكس فاجن العالمية لصناعة السيارات قد تراجعت مركز لتصبح فى المركز الثانى بعد شركة تويوتا العالمية فى نسبة المبيعات عام 2020، حيث باعت 9,3 مليون سيارة بتراجع بنسبة 15% مقارنة مع العام 2019.