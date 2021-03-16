كلاكيت تاني مرة .. إيقاف إتمام 5 حالات زواج قاصرات بسوهاج

أعلنت وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز دارالسلام جنوب شرق سوهاج ، برئاسة عبد المنعم عبد القوي رئيس مدينة دار السلام، عن وقف زواج ٥ حالات زواج مبكر لبنات قاصرات تتراوح أعمارهن من ١٤ إلي ١٦ عامًا، وجري أخذ التعهدات اللازمة على أولياء أمورهن، بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية.





وقال أبوالسعود الديب، مقرر اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام، إنه وردت عدة بلاغات لوحدة الحماية من «خط نجدة الطفل»، يفيد قيام ٥ أسر بإحدي قري مركز دار السلام بنيتهم إتمام زواج ٥ فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن بين ١٤ إلي ١٦ عامًا، وثلاث من هن في مرحلة التعليم الإعدادي واثنين في مرحلة التعليم الثانوي الفني.









وأضاف أنه على الفور تم التحرك إلى أسر البنات، وكذلك أسر العرسان المتقدمين للزواج من البنات، للعدول عن الزواج الذي كان مقرر زفافهن بعد عيد الفطر المبارك قبل بلوغ السن القانونية، وتم إيضاح الأضرار الصحية والمخاطر التي تحدث عن إتمام الزواج في هذا السن.





وأكد مقرر اللجنة أنه تم إيقاف الزيجات الخمسة بعد أخذ التعهدات اللازمة على أولياء أمور البنات بعدم زواجهن قبل بلوغهن السن القانونية 18 عامًا.



