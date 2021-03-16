سعفان وأبو ليمون يسلمان وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية

سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، و محمد سعفان وزير القوى العاملة، شهادات التأمين على الحياة للعمالة الغير منتظمة لعدد (3608) عامل من أبناء المنوفية وكذا تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة ، كما تم تسليم شهادات التدريب لعدد (176) متدرب خريجي مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم تلك الفئة ورعايتهم من كافة جوانب الحياة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام والأستاذ علي حامد الزقم وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة.





و بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة القرآن الكريم، وقد استعرض وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية ما تم تقديمه للعمالة الغير منتظمة بالمحافظة في الفترة من 1/1/2020 وحتى 1/3/2021 ومنها تقديم منح دورية لعدد 14 ألف و649 عامل بإجمالي مبلغ (7324500) جنيه ، كما تم تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية بقيمة بلغت (494500) جنيه لعدد (147) عامل تمثلت في منح مواليد وزواج ورعاية صحية وحالات وفاة ، فيما تم إصدار شهادات أمان لعدد 208 عامل بقيمة 104 ألف جنيه ، كما تم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لورثة عدد 10 عمال تعرضوا لحادث سير أثناء توجههم للعمل.





وخلال اللقاء أكد وزير القوى العاملة على أن تسليم وثائق التأمين تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وأن الوزارة تعد الجهة الوحيدة التي تعتبر مظلة للعمالة الغير منتظمة ، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 27 إدارة عامة بالمحافظات لتحقيق العدالة للعمالة وأن مديريات الوزارة ساهمت من حساباتها بمبلغ قدره (مليار و400 مليون جنيه ) لدعم العمالة الغير منتظمة ، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من الوثيقة تأمين العمال من المخاطر التي يتعرضون لها من خلال وظائفهم وقد تم عمل 190 ألف وثيقة تأمينية وتسليمها للعمال بمختلف محافظات الجمهورية.



