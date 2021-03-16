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الثلاثاء 16 مارس 2021 - 00 : 05 م
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أخبار العالم
الملك سلمان يوافق على عددٍ من القرارات للمجلس الصحي السعودي
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:33 م
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الملك سلمان
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أمينة الدسوقي
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