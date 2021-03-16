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أخبار العالم

الملك سلمان يوافق على عددٍ من القرارات للمجلس الصحي السعودي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:33 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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أمينة الدسوقي
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