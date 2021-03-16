رئيس مياه القناة: تمكنا من إصلاح كسر مفاجئ بالخط الرئيسي أسفل جسر ترعة السويس

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أننا تمكنا في أصلاح كسر مفاجئ في خط مياه الرئيسي أسفل جسر الترعة المتجهة لمحافظة السويس، بمنطقة قمة فايد، وذلك في وقت قياسي، لافتا أن التحرك الفوري وانتقال فنيو وعمال الشركة إلى مكان البلاغ يرجع لتدريب الجيد، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.





وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن الواقعة بدأت عندما تلقت غرفة عمليات الشركة بلاغا عن وجود كسر مفاجئ في الماسورة الرئيسية أسفل جسر الترعة المتجهة لمحافظة السويس أمام منطقة قمة فايد، مما تسبب في ضعف مياه الشرب عن عدة مناطق تابعة لمركز ومدينة فايد، وعلي الفور انتقل وتحرك إلى مكان الواقعة فينيو وعمال الشركة، وتمكنوا من أصلاح الكسر في وقت قياسي، وتم أعادة ضخ المياه للمواطنين بالمنطقة مرة ثانية، وذلك تحت أشراف مباشر من عادل العمدة رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي مركز ومدينة فايد.





كما تلقت غرفة عمليات الشركة بلاغا عن كسر مفاجئ في خط قطر 400 مم والمغذي لقرية نفيشة، وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشركة وتم إصلاحه، كما تم أصلاح كسر في خط 8 بوصة بر غربي قرية السعدية التابعة لمركز ومدينة فايد، كما تم أصلاح كسر خط المياه الرئيسي بقرية المحسمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين امام مدرسة المؤسسة.





وأضاف اللواء عصمت، أننا مستمرون يتم في غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.



