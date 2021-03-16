لتوفير فرص عمل.. وزير القوى العاملة يلتقي بالعائدين من الخارج في المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ومحمد سعفان وزير القوى العاملة بعدد من العمالة الغير منتظمة " العائدين من الخارج " لعرض المشكلات التي تواجههم وتوفير فرص عمل لهم بحضور رئيس جهاز تنمية المشروعات.





وتم مناقشة كيفية تمويل مشروعاتهم ومساعدتهم في بدء مشروع تحت مبادرة " ابدأ مشروعك " ، ووجه وزير القوى العاملة بضرورة تنظيم دورات تدريبية لعرض النماذج الناجحة لهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات للاستفادة من التجارب في كيفية إعداد دراسة جدوى للمشروعات.





كما أوضح محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بتوفير وخلق فرص عمل جادة للشباب المنوفى بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص وذلك من خلال توجههم لإدارة تشغيل الشباب بديوان المحافظة.

وعلى هامش الاحتفالية التقى محافظ المنوفية ووزير القوى العاملة بعدد من العمالة الغير منتظمة " العائدين من الخارج " لعرض المشكلات التي تواجههم وتوفير فرص عمل لهم بحضور رئيس جهاز تنمية المشروعات وتم مناقشة كيفية تمويل مشروعاتهم ومساعدتهم في بدء مشروع تحت مبادرة " ابدأ مشروعك " ، ووجه وزير القوى العاملة بضرورة تنظيم دورات تدريبية لعرض النماذج الناجحة لهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات للاستفادة من التجارب في كيفية إعداد دراسة جدوى للمشروعات.



