رمز الكفاح والتضحية.. كلمات دعم للمرأة المصرية في يومها.. فيديو

يعتبر اليوم الموافق ١٦ من شهر مارس، هو يوم الاحتفال بالمرأة المصرية، ويعود تاريخ هذا اليوم إلى عام ١٩١٩، عندما شاركت المرأة المصرية في الاحتجاجات ضد الإنجليز أثناء الاحتلال، وتستحق المرأة المصرية على مدار كل العصور، الدعم والاجلال بدورها وكفاحها وتضحيتها التي لا نهاية لها.





وتجولت عدسة "صدى البلد"، في شوارع القاهرة، ووجه المواطنون رسائل دعم للمرأة المصرية في يومها، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة لصالح المرأة مؤخرًا، ووصفوها بكلمات جميلة وراقية.





وفي البداية، ذكر عادل خالد، أن المرأة هي ليست فقط نصف المجتمع، بل هي المجتمع كله، وبالأخص المراة المصرية تبذل كل ما في وسعها بالحياة بلا مقابل، ووصفها بأنها الأم والأخت والزوجة والابنة، لا يمكن الاستغناء عن وجودها.





وتابع محمود محمد أن المرأة المصرية هي رمز لكل عطاء وتضحية وكفاح، وتحظى مؤخرًا بكافة حقوقها تحت دعم ورعاية الرئيس، فأصبحت تمارس عملها وتعليمها وتنال المراكز العليا بالمجتمع، ووصفها بالكلمات قائلًا: هي الشجاعة والصبورة ونبض الحياة.









وأعرب عبد الله محمد عن شكره وتقديره للمرأة المصرية والتي لا تكفي أي كلمات لوصف دورها بالحياة، وأضاف انه لا يقدر أي إنسان بالوجود على بذل الدور التي تقوم به، فلديه القدرة أن تصبح الأم والزوجة والعاملة والمدرسة لابنائها، وهي مربية الأجيال.









واختتم أنور مالك أنه لا يكفي يوم واحد للاحتفال بها، بل يجب تقديرها وشكرها بكل يوم، وفي كل لحظة ممكنة، ووصفها بأنها عمود البيت، وأساس الحياة، وقدم الاجلال لكل أم مصرية على تحملها كل شيء بلا مقابل، فهي العطاء الذي لا ينتهي