قتلى وجرحى جراء حادث دهس في ألمانيا

أفادت وسائل الإعلام المختلفة بمقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين في حادث دهس في مدينة لايبزيغ الألمانية، اليوم الثلاثاء.





ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، قالت الشرطة الألمانية إن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص في مدينة لايبزيغ بشرق ألمانيا يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.





وأضافت الشرطة أنه لم يتضح حتى الآن سبب الحادث الذي وقع صباح اليوم، الثلاثاء.





وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الرجل البالغ من العمر 50 عامًا والذي قاد السيارة تم القبض عليه وهو محتجز لدى الشرطة.



