3 كيلو بانجو .. ضبط ديلر بشرق قناة السويس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية فى ضبط عاطل وبحوزته 3 كيلوجرام من نبات البانجو المخدر بالقنطرة شرق.





وكان قد ورد إخطار إلى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية من العميد رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط أحد مروجي المخدرات يتجول بدائرة مركز القنطرة شرق.





وردت معلومات لمباحث المركز بتجول أحد مروجي المواد المخدرة " البانجو " بدائرة المركز.





كلف مدير المباحث الجنائية وحدة مباحث المركز بسرعة عمل التحريات اللازمة.





وبالتحريات تم تحديد أماكن تردد المذكور.





وعلى الفور قامت مباحث القنطرة شرق برئاسة الرائد مصطفى صيوح بإعداد عدة أكمنة أسفرت إحداهما عن ضبط المتهم '' خالد.م.س"، شهرته خالد البوسعيدي، مواليد 1975، عاطل، ومقيم بعزبة المواصلة دائرة مركز القنطرة شرق سبق أتهامه في 3 قضايا بتهم مخدرات وسرقة متنوعة أخرهم القضية رقم 3900/2017جنايات مركز القنطرة شرق بتهمة مخدرات وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام ومبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول.





تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وبتحويله للنيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



