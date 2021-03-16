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أخبار العالم

إسرائيل تسجل 2003 إصابات جديدة بـ كورونا وتتجه لرفع القيود

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:59 م
سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال أمس.

وذكرت الصحة أنه تم تسجيل 2003 إصابات بـ كورونا خلال فحوصات أمس، وهناك 602 مرضى في حالة خطيرة بالمستشفيات و211 على أجهزة التنفس.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 6037 حالة منذ تفشي الوباء بإسرائيل.

ويصادق المجلس الوزاري الخاص بكورونا على المزيد من التسهيلات بعد تراجع عدد اصابات كورونا.

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي الخاص بكورونا اليوم، على ادراج تسهيلات إضافية على طريق فتح مزيد من المجالات في الحياة العامة مع تراجع نسبة الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع عدد المطعمين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة "مكان" فإنه سيسمح ابتداء من بعد الخميس بإعادة فتح غرف اللياقة البدنية داخل أماكن العمل والجلوس في غرف الأكل.

كما سيسمح بالمشاركة في مؤتمرات مهنية مع عرض الشارة الخضراء والتقيد بشروط الشارة البنفسجية الخاصة بسعة المكان.

وتقرر أيضًا إعفاء العاملين من ضرورة قياس درجات حرارة الجسم لدى دخولهم أماكن العمل.

كما تلغى بدءًا من اليوم القيود المتعلقة بالدول التي يمكن السفر منها إلى إسرائيل ومع ذلك سيبقى العدد المسموح به بالدخول يوميًا عن طريق مطار "بن غوريون" قرب تل ابيب، دون تغيير، أي حتى ثلاثة آلاف مسافر كما سيلزم هؤلاء بالخضوع لفحص لتشخيص لدى وصولهم.

وكانت عدة تسهيلات أخرى قد دخلت حيز التنفيذ أول أمس.
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