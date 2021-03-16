مروة نصر تكتب: تأثير الأبراج علي شخصيتنا

مش معني إنك برج معين إنك مش واخد من صفات الأبراج الباقيه دة مش صحيح.. إنت بإختصار مزيج من 12 برج وبتتعامل مع أمور حياتك بناء على طبيعة البرج المتعلق بالشخصيه و بالموقف إللي بتتحط فيه.. في ضعفك ومتاعبك بيبان جواك برج الجدي لأنه اكتر برج بيقدر يتخطى بنجاح في وقت صغير حتي لو جواة موجوع جدًا.. وإنت متحرر ومنفتح بيبان جواك برج الدلو لأنه أكتر برج بيشوف الحياه بطريقه مختلفه جداا عن الباقين حتى إذا كان تايهة ومش عارف طريقة.. وإنت بتقدر تجمع بين أمورك العاطفيه والماديه بسهولة بيبان جواك برج السرطان لأنة عاطفي وعملي ف نفس الوقت حتي لو كان مشغول ، وإنت بتحاول الإتنزان باستمرار والتفكير بعقلك وقلبك سوا بيبان جواك برج الميزان لأنة كدة حتي إذا كان مشوش ومحتار .. وإنت حساس أوي وإنفعالي ف نفس الوقت بيبان جواك برج الحمل القلب الطيب والطبع الحامي ..
لغة الغرور والتعالي وحب السيطرة ولفت الأنظار بيبان جواك برج الأسد القيادي الطموح .. وقت المخاوف والشكوك ومحاولة منطقة الأمور بيبان جواك برج العذراء الناقد الواقعي.. في متعتك ورفاهيتك وراحتك والشغف ف الامور بيبان جواك برج القوس الكسول المنطلق ..
وقت الإنفتاح النفسي والفكري والتعبير بحريه بتفكر بطريقة برج الثور بالمنطق والحزم.. في غموضك وعمقك وتحفظك بتفكر بأسلوب برج العقرب الغامض الصبور.. وإنت باحث وهادى وعايش ف خيالك بتفكر بدماغ برج الحوت الدرامي العاشق.. لما تكون ذكي وبارع وحدسك عالي بتفكر ب دماغ برج الجوزاء المتردد إللي ديما بيضيع الفرص.
هو طبعا لكل برج صفاته إللي بتغلب عل صاحبه.. لكن في العادي كلنا مجتمع فينا صفات الأبراج كالها وبتاءثر فينا بنسب متوازنة بتبان عل حسب الشخصية والمواقف حبيت اكتب المقال دا لاني مقتنعه بالنظريه دى جدًا مش وبكررها مش معني إنك برج معين فاتكون مش متأثر ببقيت الأبراج كل برج بيظهر في وقتة ويكمل شخصيتك الفريدة إللي صعب تلاقيها متكررة لأن ربنا خلقنا مختلفين وإختلافنا رحمة لينا ...
خلق الانسان ف أحسن تقويم.