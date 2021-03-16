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ساحة رأي

مروة نصر تكتب: تأثير الأبراج علي شخصيتنا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:47 م
صدى البلد
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مش معني إنك برج معين إنك مش واخد من صفات الأبراج الباقيه دة مش صحيح.. ‏إنت بإختصار مزيج من 12 برج وبتتعامل مع أمور حياتك بناء على طبيعة البرج المتعلق بالشخصيه و بالموقف إللي بتتحط فيه.. في‏ ضعفك ومتاعبك بيبان جواك برج الجدي لأنه اكتر برج بيقدر يتخطى بنجاح في وقت صغير حتي لو جواة موجوع جدًا.. وإنت متحرر ومنفتح بيبان جواك برج الدلو لأنه أكتر برج بيشوف الحياه بطريقه مختلفه جداا عن الباقين حتى إذا كان تايهة ومش عارف طريقة..  وإنت بتقدر تجمع بين أمورك العاطفيه والماديه بسهولة بيبان جواك برج السرطان لأنة عاطفي وعملي ف نفس الوقت حتي لو كان مشغول ، وإنت بتحاول الإتنزان باستمرار والتفكير بعقلك وقلبك سوا بيبان جواك برج‎ الميزان لأنة كدة حتي إذا كان مشوش ومحتار .. وإنت حساس أوي وإنفعالي ف نفس الوقت بيبان جواك برج ‎الحمل القلب الطيب والطبع الحامي ..
‏لغة الغرور والتعالي وحب السيطرة ولفت الأنظار بيبان جواك برج ‎الأسد القيادي الطموح .. وقت المخاوف والشكوك ومحاولة منطقة الأمور بيبان جواك برج ‎العذراء الناقد الواقعي.. في متعتك ورفاهيتك وراحتك والشغف ف الامور بيبان جواك برج القوس الكسول المنطلق .. 
وقت الإنفتاح النفسي والفكري والتعبير بحريه بتفكر بطريقة برج‎ الثور بالمنطق والحزم..  في غموضك وعمقك وتحفظك بتفكر بأسلوب برج العقرب الغامض الصبور.. وإنت باحث وهادى وعايش ف خيالك بتفكر بدماغ‎ برج الحوت الدرامي العاشق.. لما تكون ذكي وبارع وحدسك عالي بتفكر ب دماغ برج ‎الجوزاء المتردد إللي ديما بيضيع الفرص.

هو طبعا لكل برج صفاته إللي بتغلب عل صاحبه.. لكن في العادي كلنا مجتمع فينا صفات الأبراج كالها وبتاءثر فينا بنسب متوازنة بتبان عل حسب الشخصية والمواقف  حبيت اكتب المقال دا لاني مقتنعه بالنظريه دى جدًا مش وبكررها مش معني إنك برج معين فاتكون مش متأثر ببقيت الأبراج كل برج بيظهر في وقتة ويكمل شخصيتك الفريدة إللي صعب تلاقيها متكررة لأن ربنا خلقنا مختلفين وإختلافنا رحمة لينا ...
خلق الانسان ف أحسن تقويم.
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