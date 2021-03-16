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منع الزيارات العائلية.. طبيب ينصح بهذه الخطوة لعدم الإصابة بـ كورونا فى شهر رمضان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:06 م
كورونا ورمضان
كورونا ورمضان
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا استغرق وقتا أكثر مما كان يتوقعه الناس، مشيرا إلى أن مصر ما زالت فى الموجة الثانية من الفيروس وعدد الإصابات ثابت فى تلك الفترة.


وأضاف "عصمت"، خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن التهاون وعدم وجود الإجراءات الاحترازية والمقابلات غير المطلوبة يؤدى إلى تواجد الفيروس سواء فى مصر أو الخارج، موضحا أن الأهم هو الحفاظ على التباعد الاجتماعى ووجود تهوية داخل المكان وارتداء الكمامات.


وأوضح أن فقدان حاستى التذوق والشم بدون أسباب هو تشخيص لإصابة الشخص بفيروس كورونا، لافتا إلى أن معدلات الإصابة ما زالت فى ارتفاع بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأكد أنه مع افتتاح المساجد وصلاة الجمعة الأمور مرت بشكل جميل ومرتب ولم تحدث عدوى بالفيروس، ناصحا باتخاذ نفس الإجراءات الاحترازية المتبعة مع قدوم شهر رمضان، أى تطهير المنزل وأن يكون أغلب الناس موجودين فى الهواء الطلق، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة.


وأشار إلى أن المشكلة فى شهر رمضان أكثر من المساجد والصلاة لأن الزيارات والولائم العائلية تتزايد فيه، ناصحا المواطنين بمنع تلك الزيارات أو التجمعات وجعلها بأقل قدر.
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